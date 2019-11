Traurige Nachricht : Pedelecfahrer (76) stirbt nach Unfall in Brünen

Hamminkeln Eine 26-jährige Autofahrerin war am Dienstag von der Straße Auf dem Stemmingholt auf die B 70 abgebogen und dabei mit einem 78-jährigen Pedelecfahrer zusammengestoßen, der von Wesel in Richtung Raesfeld fuhr.

Nach einem Zusammenstoß am Dienstag zwischen einem Pkw und einem Pedelecfahrer ist der 76-jährige Fahrer des Elektrorades seinen Verletzungen erlegen. Er verstarb in der Nacht zu Freitag im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Wie berichtet, kam es am vergangenen Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Auf dem Stemmingholt/Weseler Straße (B 70). Eine 26-jährige Autofahrerin war von der Straße Auf dem Stemmingholt auf die B 70 abgebogen und stieß dabei mit dem Senior zusammengestoßen, der auf seinem Zweirad von Wesel in Richtung Raesfeld unterwegs war. Der 76-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten.