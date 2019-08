Unfall beim Abbiegen : Pedelecfahrer (75) in Mehrhoog verunglückt

Hamminkeln Schwer verletzt wurde am Mittwoch ein 73-jähriger Pedelecfahrer aus Hamminkeln bei einem Verkehrsunfall in Mehrhoog. Gegen 17.50 Uhr war ein Hamminkelner (57) mit einem Auto auf der Bahnhofstraße Richtung Duisburger Straße unterwegs.

In Höhe der Straße Leege Heide wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer, der die Bahnhofstraße in gleicher Richtung auf dem Radweg befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.