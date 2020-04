Corona-Kontaktsperre : Parkplatz am Rhein nur tagsüber offen

Die Weseler Rheinpromenade ist ein beliebter Erholungsort. Der Parkplatz wird wegen der Corona-Krise aber abends gesperrt. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Wer in diesen Tagen am Rhein in Wesel tagsüber spazieren möchte, kann weiter den kostenlosen Parkplatz an der Promenade nutzen. Die Stellplätze bleiben in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Beschränkung auf die Zeit am Tage ist der Corona-Krise geschuldet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, haben sich am Rhein wiederholt zahlreiche Autofahrer in den Abendstunden getroffen. Bei den Kontrollen der Stadtwacht und Polizei wurden jedoch kaum Verstöße festgestellt.

Nach Rücksprache mit der Polizei wird der Parkplatz ab 18 Uhr mit Absperrbaken abgesperrt. Polizei und Stadtwacht wollen den Bereich regelmäßig kontrollieren. Die Maßnahme sei notwendig, um sicherzustellen, dass die Kontaktbeschränkungen auch in den kommenden Tagen eingehalten werden.

Am Freitag wurde der Parkplatz schon früher geschlossen, weil es Hinweise auf ein Treffen von Autofahrern aus der sogenannten Tuningszene gegeben hatte.

Jeden Tag alle Nachrichten zur Corona-Krise in Ihrer Stadt – bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter „Total Lokal“ mit täglicher Corona-Sonderausgabe!

(fws)