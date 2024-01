Reise in die Vergangenheit Kulinarische Leckereien an der Gahlener Museumsscheune

Das Fleisch, das der Wulfener Metzger Andreas Schroer für den Panhas verwendet hatte, stammte von Gahlener Landwirten. Das Rezept für die Herstellung des Panhas gibt der Metzger nicht bekannt, aber es wird im Kern so sein, wie es die älteren Gahlener im Rahmen von Hausschlachtungen noch selbst praktiziert haben. Einige erzählten im Rückblick auf ihre Kindheit von Hausschlachtungen, in deren Verlauf Panhas hergestellt wurde. Panhas gehörte früher zu jedem Schlachtfest in Gahlen. In den Erzählungen wurde an die Zeit erinnert, als die Metzger Ewald Stuhldreier, Willi Huld, Walter Huld, Hans Foguth und Gustav Kühn zur Winterzeit auf den Höfen Schweine schlachteten und die mit frischer Wurstmasse gefüllten Därme im Schweinepott kochten und die dabei entstehende Wurstbrühe mit Mehlen andickten.