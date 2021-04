Überblick über die Gemeinden : Wo und wann in Wesel Ostergottesdienste gefeiert werden

Die evangelische Gemeinde veranstaltet wegen der Corona-Pandemie viele Ostergottesdienste im Internet. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Auch in Zeiten des Lockdowns laden mehrere Kirchengemeinden zu Präsenzgottesdiensten ein. Allerdings muss sich jeder im Vorfeld anmelden. Wir geben einen Überblick über die Angebote in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck.

Vor allem für katholische Christen gibt es auch in Zeiten der Corona-Pandemie die Möglichkeit, unter Einhaltung aller bekannten Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen und nach voriger Anmeldung die Auferstehung Jesu Christi zu feiern. Unsere Redaktion gibt an dieser Stelle einen Überblick, in welchen katholischen und evangelischen Kirchen in den nächsten Tagen in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck Gottesdienste gefeiert werden, wie man sich anmelden kann und welche Online-Alternativen die Gemeinden anbieten.

Wesel

Grundsätzlich verzichtet die Evangelische Kirchengemeinde Wesel bis Sonntag, 18. April, auf Präsenz-Gottesdienste. Eine Ausnahme macht sie nur an Ostersonntag. Sollte der Inzidenzwert im Kreis Wesel bis dahin nicht über 150 liegen, werden um sechs und auch um elf Uhr Gottesdienste gefeiert. Anmeldungen sind möglich unter Tel. 0281 28905 oder dom@kirche-wesel. Ansonsten wird es nur Online-Veranstaltungen geben. Am heutigen Gründonnerstag um 19 Uhr steht eine Abendmahlsfeier per Zoom auf dem Programm. Zugangsdaten gibt es unter christoph.kock@kirchenkreis-wesel.de. An Karfreitag beginnt um 11 Uhr ein Live-Stream-Gottesdienst aus der Kirche am Lauerhaas bei Youtube. Ebenfalls ein Live-Stream-Gottesdienst (für Kinder und Familien) wird an Ostermontag ab 11 Uhr bei Youtube angeboten.

Die Evangelische Kirchengemeinde Büderich bietet heute und an den Osterfeiertagen Zoom-Gottesdienste an. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.kirche-büderich.de.

Auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Bislich, Diersfordt und Flüren finden bis zum 18. April keine Präsenzgottesdienste statt. Stattdessen besteht die Möglichkeit, über www.ev-kirche-am-rhein.de an „Live-Gottesdiensten“ teilzunehmen.

Die Katholische Gemeinde St. Nikolaus bietet folgende Präsenzveranstaltungen an: Am heutigen Gründonnerstag beginnt um 6.30 Uhr ein liturgisches Morgengebet in der St. Antonius-Kirche Obrighoven. Parallel dazu gibt es in der Engelkirche auf dem Fusternberg eine Frühschicht. Die folgenden Gottesdienste können nur nach vorhergehender Anmeldung (Tel. 0281 3002669111 oder sanktnikolaus-wesel.de) besucht werden: Abendmahlfeiern heute, jeweils um 20 Uhr, Herz-Jesu-Kirche Feldmark, St. Johannes-Kirche Bislich und Engelkirche.

Jeweils um 15 Uhr am Karfreitag finden Liturgien in der St. Mariä-Himmelfahrt-Kirche in der Innenstadt, in St. Marien Flüren und in St. Antonius statt. Die Gottesdienste am Ostersamstag beginnen alle um 21 Uhr. Und zwar in den Kirchen St. Martini-Kirche (auch als Stream), St. Johannes und St. Antonius. Am Ostersonntag beginnt um zehn Uhr in Herz-Jesu Feldmark eine Eucharistiefeier und zur gleichen Zeit eine Open-Air-Feier an der Kirche St. Aloysius Bergerfurth. Für 10.30 Uhr ist in der Engelkirche eine Eucharistiefeier geplant, um 18 Uhr in St. Antonius. Am Ostermontag sind Gläubige zu Eucharistiefeiern für zehn Uhr in die St. Mariä-Himmelfahrt-Kirche und die Marienkirche eingeladen. Und um 10.30 Uhr findet an der St. Franziskus-Kirche eine Eucharistiefeier als Open-Air-Familiengottesdienst statt.

Ebenfalls nur nach vorgehender Anmeldung kann die Eucharistiefeier am Ostersonntag in der Gindericher Wallfahrtskirche um 9.30 Uhr besucht werden. Am nächsten Tag findet in St. Mariä Himmelfahrt um 9.30 Uhr eine Wort-Gottes-Feier statt. Auch hier ist eine Anmeldung unter Tel. 02802 8002800 im Pfarrbüro der Gemeinde St. Ulrich erforderlich.

Dieselbe Rufnummer wählen Büdericher, die an Ostersonntag um elf Uhr an der Eucharistiefeier in St. Peter teilnehmen wollen und/oder dort am Ostermontag ab elf Uhr einen Familiengottesdienst feiern möchten.

Hamminkeln

Die Katholische Kirchengemeinde Maria Frieden gibt den Gläubigen die Möglichkeit, heute um 20 Uhr, am Freitag um 15 Uhr sowie Ostersonntag und Ostermontag um jeweils 10.30 Uhr Gottesdienste per Live-Stream zu verfolgen. Außerdem finden folgende Feiern statt, für die man sich anmelden muss (Infos unter mariafrieden-hamminkeln.de): Heute, 16 Uhr St. Pankratius Dingden; 17 Uhr St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln; jeweils 20 Uhr St. Pankratius, Heilig Kreuz Mehrhoog, Christus-König Ringenberg. Karfreitag: 10.30 und 15 Uhr St. Pankratius; jeweils um 15 Uhr Heilig Kreuz, Christus-König, St. Maria Himmelfahrt, St. Antonius Loikum. Ostersamstag: 13 Uhr St. Maria Himmelfahrt (“Verweile Erwartung“ ohne Anmeldung); 20.30 Uhr, Christus-König; 21 Uhr St. Pankratius; 22 Uhr, Heilig Kreuz. Ostersonntag: 8.30 Uhr St. Pankratius; 9 Uhr St. Maria Himmelfahrt; 9.30 Uhr St. Antonius; 10.30 Uhr St. Pankratius; 10.30 Uhr St. Maria Himmelfahrt; 10.45 Uhr Christus-König; 11 Uhr Heilig Kreuz; 18 Uhr St. Pankratius. Ostermontag: 8.30 Uhr St. Pankratius; 9 Uhr St. Maria Himmelfahrt; 9.30 Uhr Christus-König; 9.30 Uhr St. Antonius; 10.30 Uhr St. Pankratius; 11 Uhr Heilig Kreuz.

Die Evangelische Kirchengemeinde an der Issel bietet hingegen bis zum 18. April keine Präsenzgottesdienste an. Also auch nicht während der Feiertage. Allerdings werden am Karfreitag und am Ostersonntag, jeweils um 9.30 Uhr, aufgezeichnete Gottesdienste im Internet unter www.kirchengemeinde-an-der-issel.de zu sehen sein.

Schermbeck

Nur noch heute kann man sich im Büro der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck unter 02853 3114 für den Gottesdienst am 1. Osterfeiertag, der um elf Uhr beginnt, anmelden.

Die Evangelische Kirchengemeinde Gahlen wird heute ab 19 Uhr und Ostersonntag ab sechs Uhr zwei Video-Gottesdienste ins Internet stellen. Diese sind über den Youtube-Kanal der Kirchengemeinde zu erreichen und werden auf der Homepage www.kirche-gahlen.ekir.de verlinkt. Weitere Gottesdienst am Karfreitag, 10.45, Ostersonntag, 9.30 Uhr, und Ostermontag, 10.45 Uhr, werden mit der Videotelefonier-Software Zoom angeboten. Der Link zu den Gottesdiensten ist ebenfalls unter www.kirche-gahlen.ekir.de zu finden. Alle Gottesdienste finden zum angegebenen Zeitpunkt live statt.