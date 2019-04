Service zum Fest für Schermbeck, Wesel, Hamminkeln : Hier gibt es über die Ostertage frische Brötchen

Kreis Wesel In Wesel, Hamminkeln und Schermbeck haben einige Bäckereien auch über die Ostertage geöffnet.

In Wesel öffnet die Bäckerei Bors am Feldmarker Markt an allen Feiertagen in der Zeit von 7 bis 18 Uhr. Die Bäckerei Ernsting, Großer Markt 3, öffnet Karfreitag und am Ostersonntag von 8 bis 16 Uhr. Die Ernsting-Filiale an der Schermbecker Landstraße 34 von 6 bis 16 Uhr. In der Filiale in Flüren, Am Markt 1, gibt’s an beiden Tagen Brötchen zwischen 7 und 16 Uhr. An der Reeser Landstraße öffnet die Bäckerei Ernsting Freitag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr, ebenso in den Rewe-Centern in Feldmark, Marktplatz 23, und in Fusternberg, Kurt-Kräcker-Straße 61. Am Ostermontag bleiben alle Ernsting-Filialen geschlossen.