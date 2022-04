Weseler Ortsgruppe reist gemeinsam an : Fridays for Future nimmt an Demo in Lützerath teil

Fridays for Future nimmt an Demo in Lützerath teil

Fridays for Future Wesel nimmt an einer Demo in Lützerath teil (Symbolbild). Foto: Fridays for Future

Wesel Die Klimaschutz-Aktivisten setzen sich am Samstag dafür ein, dass RWE den Weiler nicht abreißt, um den Braunkohletagebau Garzweiler zu erweitern. Vorausgegangen war ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster.

Die Weseler Ortsgruppe von Fridays for Future nimmt am Samstag, 23. April, an einer Demonstration in Lützerath teil. Die Klimaschutz-Aktivisten reisen gemeinsam in den Weiler der Stadt Erkelenz, den der Energieversorgungskonzern RWE vollständig abreißen will, um den Braunkohletagebau Garzweiler auszudehnen. Alle Mitfahrer treffen sich an diesem Tag um 9.20 Uhr am Weseler Bahnhof, wie die Ortsgruppe mitteilt.