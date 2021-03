Kein Präsenzunterricht am Donnerstag : Schulen in Wesel schließen am Donnerstag wegen Sturmwarnung

Wesel Donnerstagvormittag soll der Kern des Orkantiefs „Klaus“ über den Kreis Wesel ziehen. Die Schulpflicht für Grundschüler ist für Donnerstag aufgehoben, an weiterführende Schulen gibt es Distanzunterricht.

Am Donnerstag haben die Schulen in Wesel wegen einer Sturmwarnung geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mit. Gegen 11 Uhr soll der Kern des Sturmtiefs über den nördlichen Teil des Kreisgebiets ziehen. „Die Schulpflicht in den Grundschulen ist für den 11. März 2021 ausgesetzt. Den Eltern steht es somit frei, ob ihr Kind am Unterricht in der Grundschule teilnimmt“, sagte Stadtsprecher Swen Coralic. Die weiterführenden Schulen wechseln demnach in den Distanzunterricht. In Einzelfällen finden vereinbarte Prüfungstermine statt. Nähere Informationen erhalten die Eltern und Schülerinnen und Schüler durch die jeweilige Schule.