Operation „Varsity“: Gedenken an die Luftlandung 1945 in Hamminkeln

Am Mahnmal am Bahnhof an der Güterstraße legen Len Trewin, Liam Cradden und Bob Sullivan (v.l.) einen Mohnblumen-Kranz nieder. Foto: FFS FUNKE Foto Services/Gerd Hermann

Hamminkeln Die Stadt Hamminkeln hat Veteranen und Angehörige der alliierten Streitkräfte empfangen, die am 24. März 1945 Teil der Operation „Varsity“ waren. Zur Erinnerung wurden Kränze niedergelegt.

„Auch wenn es schon 74 Jahre her ist, ist die Erinnerung an diesen Tag im März 1945 für mich noch sehr wach. Es ist der Tag, an dem ich meine Freunde und viele Kameraden in Hamminkeln verlor“, erzählt der britische Kriegsveteran Bob Sullivan (96 Jahre) beim Gedenkakt der Veteranen an die Luftlandung in Hamminkeln. Es war die Operation mit dem Namen „Varsity“, die zur größten Luftlandung alliierter Truppenverbände des Zweiten Weltkrieges wurde und am 24. März 1945, also nur wenige Wochen vor Kriegsende, in Hamminkeln zur Realität wurde.