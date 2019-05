Oliver Höll aus Wesel : Leben mit der „Krankheit der 1000 Gesichter“

Vor knapp vier Jahren erhielt Oliver Höll die Diagnose MS. Seine linke Körperhälfte fühlt sich taub an. Gelegentlich ist der 48-jährige Wahl-Weseler auf einen Rollator angewiesen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Oliver Höll leidet an Multipler Sklerose. Zum heutigen Welt-MS-Tag wünscht er sich mehr Toleranz gegenüber Erkrankten mit Handicap.

Wenn Oliver Höll von seiner Krankheit Multiple Sklerose (MS) erzählt, hört er von seinem Gegenüber stets die gleiche Frage: „Das ist doch Knochenschwund, oder?“ – „Genau das ist Multiple Sklerose eben nicht“, sagt der 48-Jährige, der kürzlich erst nach Wesel gezogen ist und sich hier schon wie zu Hause fühlt. „MS ist eigentlich bekannt als ,Krankheit der 1000 Gesichter’“.

Apropos bekannt: Die wohl bekannteste Deutsche, die an MS erkrankt ist, dürfte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sein, der man – im Fernsehen jedenfalls – ihr Handicap kaum ansieht. Das ist bei Oliver Höll etwas anders. Weil sich seine linke Körperhälfte anfühlt, „als sei sie eingeschlafen“, schwankt er ein wenig, ist beim Gehen teilweise auf einen Rollator angewiesen.

Info Für viele ist Multiple Sklerose unsichtbar Welt-MS-Tag „Keiner sieht’s, keiner spürt’s: Multiple Sklerose – vieles ist unsichtbar“: Unter diesem Motto ruft die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) zum elften Welt-MS-Tages am heutigen 30. Mai zur Aufmerksamkeit auf. Ziel sei, so heißt es bei der DMSG, auf die Hindernisse im Leben mit der im Alltag oft unsichtbaren Erkrankung hinzuweisen. Einschränkungen „Dank der Fortschritte in der Forschung, moderner Medikamente und Behandlungsmethoden lässt sich die Krankheit zwar noch nicht heilen, der Verlauf kann aber deutlich verlangsamt werden“, sagt Manuel Grimbach vom DMSG-Landesverband NRW. „Trotzdem bleibt Multiple Sklerose eine schwere Erkrankung, und gerade ihre unsichtbaren Symp­tome können Menschen mit MS massiv einschränken. Dazu gehört beispielsweise die Fatigue, eine extreme Erschöpfung, die sich auch durch viel Schlaf nicht bessert.“

Er möchte anlässlich des heutigen Welt-MS-Tages von sich und seiner Krankheit erzählen und damit die Öffentlichkeit sensibilisieren, mehr Toleranz gegenüber kranken und körperlich eingeschränkten Menschen zu zeigen. „Denn genau das fehlt“, sagt er.

Rückblende: Im Oktober 2015 – damals lebt der gebürtige Duisburger mit seiner Familie noch in Sonsbeck – wird Oliver Höll mit Verdacht auf einen Schlaganfall in das Evangelische Krankenhaus Wesel eingeliefert. Die Diagnose der Ärzte trifft ihn wie ein Schlag: MS – Erkrankung des Zentralen Nervensystems. „Es war so, dass sich meine gesamte linke Körperhälfte taub anfühlte und auch heute noch anfühlt“, erzählt er. Psychisch sei er damals am Ende gewesen. Vor allem auch, weil ihm seine Ehefrau per SMS mitgeteilt habe, dass es aus sei zwischen ihnen.

Hilfe bekommt er zuerst in einer speziellen MS-Klinik in Anholt (Kreis Borken), wo ihm seither mindestens zwei Mal im Jahr Cortison direkt an den Muskel spritzt wird. Anschließend begibt er sich noch für sechs Wochen in eine psychiatrische Klinik.

Weil der ehemalige Lagerarbeiter, der einst eine Lehre zum Fernsehmechaniker begonnen, aber nicht abgeschlossen hat, nach den Klinikaufenthalten in seinem Haus in Sonsbeck nicht mehr willkommen ist, muss er mit einer 25-Quadratmeter-Wohnung vorlieb nehmen.

Mit Hilfe eines Betreuers gelingt es ihm im Herbst 2018, seinen Wohnsitz nach Wesel zu verlegen und auf dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Als Mitarbeiter des Vereins Spix ist er bei der Firma IMI Norgren in Alpen tätig. Der Industrieanlagenanbieter stellt unter anderem Hydraulik- und Pneumatik-Teile für Fahrgeschäfte herstellt. Mit Hilfe eines Fahrdienstes wird er täglich zur Arbeit nach Alpen gefahren. Sein Handicap behindert ihn bei der Arbeit nicht allzu sehr. Aber außerhalb des Werks bereitet ihm sein für Außenstehende seltsamer Gang Probleme.

So erzählt er davon, dass er während seines Klinikaufenthaltes in Anholt eines Morgens vom dortigen „Dorfsheriff“ wegen seines schwankenden Schrittes gefragt wurde, ob er getrunken habe. „Das fand ich irgendwie diskriminierend.“ Diese Erfahrung hat den 48-Jährigen, der beim Ortsverband Menzelen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ehrenamtlich tätig ist, verunsichert. Und so traut er sich auch nicht, seinen Elektro-Scooter zu nutzen, um damit beispielsweise durch die Weseler Innenstadt zu fahren. „Ich fürchte die Blicke der Menschen, die einen vergleichsweise jungen Menschen auf einem Scooter sehen.“