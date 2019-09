Alte Schätzchen : Faszination Oldtimer: Schlange vor Eingang

Der besondere Reiz für die Besucher lag in der Vielfalt an alten Schätzchen, die auf dem Gelände der Stiftung Lühlerheim präsentiert wurde. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Oldtimerfreunde Schermbeck hatten zum zehnten Oldtimertag geladen. Der Andrang war riesig. Autos zahlreicher Herstellerfirmen konnten ebenso in Augenschein genommen werden wie Motorräder, Mopeds, Wohnwagen und sogar Traktoren und Lkw.

Dass das 30-köpfige Team des Veranstalters trotz des großen Andrangs für einen geordneten Ablauf der Veranstaltung sorgen konnte, grenzt schon fast an ein Wunder. Es lag auch sicherlich daran, dass der Oldtimertag so enorm gewachsen ist und das Team um den Vorsitzenden Sven Schlei sich von Jahr zu Jahr bereits im Voraus Gedanken machen musste, wie man mit einer noch größeren Zahl von Fahrzeugen umgehen kann. „Doch jetzt sind wir am Ende angekommen und müssen uns etwas anderes überlegen“, kündigte Sven Schlei an. Gleichzeitig dankte er dem Helferteam für sein gewaltiges ehrenamtliches Engagement: „Ich bin stolz, dass wir als kleiner Oldtimerverein das alles geschafft haben.“