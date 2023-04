Polizei musste Straße an der A 31-Anschlussstelle Dorsten komplett sperren Oldtimer-Fahrer (66) aus Schermbeck bei Unfall schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 10.20 Uhr auf der Königsberger Allee in Höhe der A 31-Anschlussstelle Dorsten. Bei dem Unglück sind zwei Autos zusammengestoßen. Das bestätigte die zuständige Polizei in Recklinghausen unserer Redaktion auf Anfrage. Eines der Fahrzeuge war ein Oldtimer der Marke Austin-Healey (Baujahr 1960), der erheblich beschädigt und anschließend nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer des Austin, ein 66-jähriger Mann aus Schermbeck, wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Dorstener mit seinem Audi die Königsberger Allee in Richtung Schermbeck und wollte kurz vor der Auffahrt zur A 31 noch auf einen Rastplatz fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Oldtimer, der in Richtung Dorstener Innenstadt unterwegs war. Der 56-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und durch die Bergungsmaßnahmen musste die Königsberger Allee in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab.