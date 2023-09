Zu wenig Nachfrage in Wesel Oktoberfest-Gaudi am Sonntag kurzfristig abgesagt

In den Eintrittspreisen (Freitag: 14,50 Euro; Samstag: 19,50 Euro) sind übrigens keine Gutscheine für typische Oktoberfest-Speisen und Getränke enthalten. Jeder Gast bestellt im Zelt, was er gerne essen und trinken möchte. Wertmarken wird es keine geben. Gezahlt wird in bar beim Servicepersonal. Zur Auswahl stehen am Freitag Leberkäse und Brezel, am Samstag dann zusätzlich auch Haxen, halbe Hähnchen, Kartoffelsalat, Püree und Sauerkraut.