Özlem Alev Demirel : Spitzenkandidatin der Linken wirbt in Wesel für Europa

Bei einem Wahlkampfauftritt im Kaiserhof in Wesel hat die Linken-Spitzenkandidatin für das Europaparlament, Özlem Alev Demirel, einen europäischen Mindestlohn von 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens gefordert. „Niemand, der arbeitet, darf danach in Armut leben“, forderte sie – und regte einen europäischen Fonds für die sozialen Sicherungssysteme an. Sie stellte ferner in Wesel die Ziele der Linken für die Parlamentsarbeit in Straßburg und Brüssel vor. Gerechtigkeit, Abrüstung, die Menschenrechte und den Kampf gegen die autoritäre Rechte seien ihre Forderungen für die Arbeit im Europäischen Parlament. Mit etwas Positivem begann Özlem Alev Demirel, die trotz starker Erkältung den Weg nach Wesel gefunden hatte, ihre Ausführungen: Es sei bemerkenswert, dass Menschen in großer Zahl für bezahlbare Mieten und eine vernünftigere Klimapolitik auf die Straße gehen, betonte die Spitzenkandidatin. „Die Klimafrage ist kein Luxus, sondern eine Menschheitsaufgabe“, hob die 35-Jährige hervor. Was die aktuelle Politik der EU angeht, zeigte sich die Oppositionspolitikerin erwartungsgemäß kritischer: Die allgemeine Lehre, dass Deutschland stark von der EU profitiere, sei nur eingeschränkt zutreffend. Der Binnenmarkt sorge für eine starke deutsche Wirtschaft, sei aber teuer erkauft. Schließlich habe die europäische Konkurrenz als Argument dafür hergehalten, dass in Deutschland ein riesiger Niedriglohnsektor entstanden sei und sich prekäre Beschäftigung ausgebreitet habe. Özlem Alev Demirel forderte als Antwort auf diese Probleme soziale Mindeststandards in der EU wie den Mindestlohn.