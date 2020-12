Ölpellets-Skandal in Schermbeck : Sorge um das Sickerwasser

Schermbeck Schermbecker Politiker hörten im Fachausschuss den Gutachter des Ministeriums und übten massive Kritik am Umgang des Kreises Wesel mit dem Umweltskandal rund um die Ölpellets im Gahlener Mühlenberg.

Das 408-seitige Papier wurde bereits im Planungsausschuss des Kreis Wesel vorgestellt. Die jetzige Vorstellung in Schermbeck durch die Bearbeiter machte akzentuierter deutlich, dass es im Umfeld des Mühlenberges einen großen Nachbesserungsbedarf im Bereich der technischen Einrichtungen zur Sickerwassererfassung und -ableitung gibt. Es lägen Indizien vor, so Kerth, „dass bereits derzeit oder in überschaubarer Zukunft Sickerwasser aus der Tongrube in die offenen Randgräben außerhalb der Tongrube und in die grundwassergefüllten Feinsandlagen sowie eine Mergelbank innerhalb des Tons gelangen kann.“