Hamminkeln : Ökumenischer Gottesdienst sehr gut besucht

Hamminkeln Noch nie waren so viele Menschen im ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag in St. Pankratius Dingden. Dies berichteten die Mitglieder des Dingdener Ökumene-Ausschusses. Knapp 200 Personen nahmen an dem Gottesdienst teil. Gestaltet wurde er von den Mitgliedern des Ökumene-Ausschusses und dem Chor Miteinander. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Die von den Mitgliedern des Ökumene-Ausschusses vorgetragenen unterschiedlichen Gedanken zu diesem Text wurden umrahmt von einer einfühlsamen Instrumentalmusik.

Das gemeinsam gesprochene große Glaubensbekenntnis brachte die starke Verbundenheit der evangelischen und katholischen Frauen und Männer zum Ausdruck. Die Kollekte für den Verein Löwenzahn und Pusteblume in Wesel ergab die stolze Summe von 316,60 Euro.

Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich noch viele Besucher im katholischen Pfarrheim. Bei Kaffee und Plätzchen wurde sich noch lange über den beeindruckenden Gottesdienst ausgetauscht. Ein Besucher brachte seine Schlussfolgerung mit der Frage an die Veranstalter auf den Punkt: "Warum findet nicht öfter ein solch gehaltvoller ökumenischer Gottesdienst in unseren Kirchen statt?"

(RP)