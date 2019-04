Neuheit in Ginderich : Obst und Gemüse aus dem Automaten

Doris und Charly Rayermann haben in Ginderich an der Marienstraße einen Obst- und Gemüseautomaten aufgestellt. Foto: Gerd Hermann

Wesel Ab sofort kann in Ginderich Obst und Gemüse per Knopfdruck gezogen werden. Das Angebot steht 24 Stunden am Tag zur Verfügung und wurde in den ersten Tagen schon rege genutzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erdbeeren sind in diesen Tagen besonders gefragt. Die roten Früchte entpuppten sich in Ginderich binnen einer Woche als äußerst begehrt. Ebenso der Spargel: weißer, grüner, geschälter und ungeschälter. Neuerdings können die frischen Produkte hier erworben werden. Täglich. 24 Stunden lang. Grund ist eine Neuheit an der Marienstraße: Seit dem 12. April steht hier ein Obst- und Gemüseautomat. „Wir haben einen Automaten mit Grillfleisch gesehen“, erzählt Charly Rayermann. Zusammen mit seiner Frau Doris hat der Landwirt dann die Idee für den Automaten entwickelt und realisiert. Dreimal pro Woche sind die beiden auf einem Wochenmarkt in Bottrop vertreten, verkaufen vor Ort frisches Obst und Gemüse.

„Ich hätte gerne hier in Ginderich einen Hofladen“, erklärt Doris Rayermann. Dieser wäre jedoch zeitlich für die beiden nicht realisierbar. Und dennoch: Sie hatten das Ziel, den Leuten in Ginderich die Ware anzubieten. Die Lösung war der Automat. Sie informierten sich im Internet, schauten sich verschiedene Anbieter an. Schließlich fassten sie den Entschluss: Der Automat wurde für April bestellt.

Info Produkte lagern gekühlt in Fächern So funktioniert’s Der Automat hat mehrere Ebenen, mit jeweils mehreren geschlossenen Fächern, hinter denen die Produkte gekühlt lagern. Auf den einzelnen Ebenen verrät ein aufgeklebtes Schild den zu zahlenden Betrag. Sobald ein Kunde den Mindestbetrag einwirft, kann das entsprechende Fach geöffnet und die Ware entnommen werden. Dabei muss es nicht passend sein: Der Automat wechselt.

Momentan gibt es Erdbeeren, verschiedene Variationen von Spargel, Radieschen und Minigurken. „Das passen wir je nach Saison an“, erklärt Charly Rayermann. Im Laufe des Jahres soll der Automat unter anderem mit Kirschen, Himbeeren und Blaubeeren bestückt werden.

Die Resonanz in der ersten Woche war groß: Zahlreiche Obst- und Gemüseliebhaber haben den Automaten bereits getestet. „Am Samstag war der geschälte Spargel innerhalb von zwei Stunden weg“, erzählt Doris Rayermann. Und: „Unsere Nachbarin klagte, dass sie nun arm werde. Sie würde nun ständig Erdbeeren ziehen“, erzählt sie lachend. Mehrmals täglich wird der Automat daher neu befüllt.

Der Automat lässt sich leicht bedienen und steht den Kunden 24 Stunden am Tag an der Marienstraße in Ginderich zu Verfügung. Foto: Gerd Hermann

Durch die integrierte Kühlung hält sich die Ware zwar lange, dennoch wird sie regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls entsorgt. „Auffällig war, dass der größte Andrang in den ersten Tagen immer nach 17 Uhr war“, sagt Rayermann. Er vermutet, dass besonders Berufstätige das Angebot nutzen. „Wer von der Arbeit kommt, will halt nicht noch den Spargel schälen. Da ist bereits geschälter Spargel schon praktisch“, ergänzt seine Frau.

(dmt)