Neues Angebot im Hofladen Heinen in Wesel-Obrighoven : Regionales Fleisch soll Kunden Appetit machen

Hofladen-Inhaber Peter Heinen (r.) und sein Sohn Julius freuen sich über die Zusammenarbeit mit Obrighovico-Züchter Holger Vens (l.). Foto: Klaus Nikolei

Wesel Im Hofladen Heinen in Wesel-Obrighoven gibt es jetzt Fleisch von Obrighovico-Schweinen zu kaufen, die Nachbar Holger Vens züchtet.

Gegen (oft viel zu) billig und konventionell produzierte Lebensmittel können Nischenanbieter am Markt oft nur bestehen, indem sie qualitativ höherwertige Ware anbieten. Wenn diese auch noch aus der Region kommen, umso besser. Denn immer mehr verantwortungsbewusste Verbraucher sehen einen Vorteil darin, wenn sie Obst und Gemüse kaufen, das nicht um die halbe Welt gereist ist.

Auch Fleisch von Tieren, die von lokalen, verantwortungsbewussten Landwirten gehalten und ortsnah verarbeitet werden, hat Konjunktur. Davon jedenfalls ist Holger Vens überzeugt, der in seinen Stallungen an der Obrighovener Straße in Obrighoven seit einigen Jahren ganz besondere Schweine züchtet – eine Kreuzung aus der alten Fleischrasse Duroc (Eber) und .... „Nein, das verrate ich nicht. Das ist Betriebsgeheimnis“, sagt der 50-jährige Unternehmer mit einem Augenzwinkern. „Das ist das Geheimnis meines Obrighovicos.“

Den Namen, der natürlich an das von Feinschmeckern geschätzte spanische Iberico-Schwein erinnert, hat er sich rechtlich schützen lassen. Dass das „Obrighovico“ besser schmecken soll als das Fleisch vieler anderer Schweine, erklärt er so: „Ich füttere sie mit selbst angebautem Getreide und Kräutern, die für den gewissen Eigengeschmack sorgen.“ Und dass seine 50 Sauen und deren Nachwuchs in mit Stroh ausgelegten Ställen leben, gilt zweifelsohne ebenfalls als Vorteil.

Nachdem Holger Vens bislang Metzgereien in Mettmann, Wuppertal und Xanten (Lemken) beliefert hat, wird Obrighovico-Fleisch mittlerweile auch im benachbarten Hofladen von Spargel-, Erdbeer- und Apfelbauer Heinen angeboten. Peter Heinen und sein Sohn Julius, der bald in den Familienbetrieb einsteigt, sehen in der Kooperation mit Holger Vens nur Vorteile. „Die Zahl derjenigen, die bereit und in der Lage sind, etwas mehr für bessere Qualität zu zahlen, steigt. Und das Obrighovico gehört zu den Produkten, hinter denen wir stehen“, sagt Peter Heinen.

Schon seit längerer Zeit haben die beiden Nachbarn über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen. „Aber erst jetzt habe ich endlich die richtigen Partner gefunden, damit das Obrighovico wirklich komplett aus der Region kommt“, erklärt Vens.

Alle zwei Wochen transportiert er nun zwei oder drei Tiere zum Fleischerei-Innungsobermeister Fritz Rockhoff nach Dinslaken, wo die Schweine vergleichsweise stressfrei geschlachtet werden. Die Schweinehälften liefert Rockerhoff dann zur Metzgerei Sieveneck nach Duisburg-Neumühl, wo sie zerlegt, vakuumiert und mit Etiketten versehen werden.

Alle 14 Tage freitags werden dann unter anderem Obrighovico-Schnitzel, -Nüsschen, Nackensteaks, Bauchfleisch, Schinkeneisbeine und Kochschinken zum Heinen-Hofladen an der Obrighovener Straße 121 transportiert. „Man kann bis drei Tage vor der Lieferung bei uns bestellen“, sagt Julius Heinen. Entweder telefonisch oder man füllt im Hofladen entsprechende Bestelllisten aus. Das Obrighovico gibt es auch vakuumiert in der Kühltheke des Hofladens. „Aber das Angebot ist natürlich begrenzt, weil wir stets nur frisches Fleisch anbieten wollen“, sagt Peter Heinen.

Er, sein Sohn und natürlich auch Holger Vens sind hocherfreut, dass die Rückmeldungen der Kunden bislang äußerst positiv sind. „Die Leute loben den Geschmack und dass das Fleisch beim Braten nicht schrumpft“, sagt Peter Heinen. Und dass die Tiere eben nicht hunderte Kilometer in Lkw zum Schlachthof transportiert werden, ist für den einen oder anderen Kunden ein weiterer Grund, das neue Angebot bei Heinen dankbar anzunehmen.

(kwn)