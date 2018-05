Kommentar: „Wie Geht's, Wesel?“: Nur noch Scherben

Wesel Was bleibt von dieser Sitzung des Weseler Schulausschusses? Es war in fast jeder Hinsicht eine Lehrstunde, wie eine Sitzung nicht verlaufen sollte. Am Ende bleiben haarsträubende politische Beschlüsse und die Erkenntnisse, dass einige Besucher besser zum Kirmesboxen gegangen wären.

Selbst häufige Besucher von politischen Sitzungen können sich an eine solch turbulente Veranstaltung wie den Weseler Schulausschuss am Donnerstagabend nicht erinnern. Beschimpfungen, Beleidigungen, Einladungen zur Prügelei, eine obendrein an einer Stelle kopflos agierende Verwaltung - und am Ende leider auch haarsträubende politische Beschlüsse. Als Verlierer dieses Dramas müssen die 23 Kinder gelten, um die es an diesem Abend ging. Sie werden nun an einer Schule unterrichtet, an die sie eigentlich nicht gehören. Das Linksbündnis hat dies billigend in Kauf genommen - aus politischem Kalkül. Traurig!