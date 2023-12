Bilanz und Neujahrsempfang NRW-Generalsekretär zu Gast bei der CDU Hamminkeln

Info

Etatberatung Die Fraktion wird im Januar 2024 den Haushalt und die eigenen Optimierungsvorschläge beraten. Für Ideen aus der Mitgliederschaft und Verbesserungsvorschläge ist man offen (Mail an: marcelopladen@gmail.com).

Flüchtlingssituation Zu den umstrittenen Pläne der Verwaltung zur Errichtung einer ZUE für Flüchtlinge in Dingden heißt es: „Wir stellen fest: Eine Entscheidung ist nicht getroffen! Zu viele Fragen sind offen. Für die CDU ist heute klar, dass eine Einrichtung mit 450 Plätzen, wie es in Rede steht, in unseren Dörfern nicht realisierbar ist. Solche Größenordnungen überfordern unsere örtlichen Strukturen gewaltig“, heißt es. Die CDU hatte dazu 100 Fragen an die Verwaltung gerichtet. Ergebnis bisher: „Über ein Drittel ist noch nicht beantwortet. Erste Antworten sind eingetroffen, sie reichen aber bei weitem nicht aus, um ein solches Projekt vernünftig beurteilen zu können.“ Der Hilferuf der Kommunen müsse in 2024 noch eindringlicher und lauter artikuliert werden, „um den Handlungsdruck bei Land und Bund zu erhöhen“.

Wahlen Die CDU Hamminkeln ist bei der Europawahl am 9. Juni gefordert. Stefan Berger aus dem Kreis Viersen vertritt den Niederrhein und die Region seit 2019 in Brüssel und Straßburg. Er kandidiert erneut. Hamminkelns CDU-Hoffnung im „ureigenen Interesse“: durch ein gutes Ergebnis Rückenwind für die Bundestags- und Kommunalwahl 2025.