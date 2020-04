Kitas in Hamminkeln und Wesel : Städte reagieren auf Erlass des Landes zur Notbetreuung

Kitas in NRW müssen sich nun sehr kurzfristig umstellen und den Betreuungsplan anpassen. Foto: dpa-tmn/Monika Skolimowska

Hamminkeln/Wesel Ab Montag haben nun auch berufstätige Alleinerziehende in NRW ein Recht auf Notbetreuung ihrer Kinder in Kindertagesstätten. Das wurde am Freitagabend entschieden – sehr kurzfristig, sagen viele Kommunen. Auch Hamminkelns Bürgermeister übt Kritik.

Das Land NRW hat am Freitagabend eine Verordnung zur Notbetreuung von Kindern von berufstätigen Alleinerziehenden während der Corona-Krise erlassen. Demnach haben von Montag an nun auch diese Kinder ein Recht auf Betreuung in Kindertagesstätten. Viele Kommunen kritisierten daraufhin, dass man sich nun sehr kurzfristig und über das Wochenende auf die neue Lage einstellen müsse.

Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski (SPD) sagte auf Anfrage: „Aktuell gehen wir davon aus, dass wir den Erlass umsetzen können.“ Er kritisierte aber auch den Zeitpunkt: „Aktuell ist es offenkundig sehr hilfreich, wenn man mögliche Erlasse antizipieren kann, um sich nach Möglichkeit frühzeitig vorzubereiten, um schnell handlungsfähig zu sein.“ Und weiter: „Es wäre natürlich schön und hilfreich, wenn die Erlasse zumindest zeitgleich mit den Pressemitteilungen kämen, aber an diese Art der Information haben wir uns mittlerweile schon gewöhnt.“ Nun müsse man sehen, wie sich die konkrete Nachfrage entwickele, um dann ein auf den Bedarf abgestimmtes Personal- und Raumkonzept umsetzen zu können. An alle Elternvertreter im kommunalen Kindergarten hat die Stadt Hamminkeln am Wochenende ein Schreiben versandt mit der Bitte um Weiterleitung an die Eltern; zudem hat die Verwaltung die Träger der übrigen Kindergärten im Stadtgebiet informiert. In dem Schreiben heißt es unter anderem, dass man Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden schon ab Montag betreuen könne, wenn die erforderlichen Nachweise kurzfristig erbracht werden könnten. Betroffene Eltern sollen sich im Rathaus Hamminkeln melden.

Die Stadt Wesel war am Wochenende nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Auf ihrer Homepage teilt sie derzeit zum Thema Betreuung mit: „Auf Grundlage der neuen Corona-Betreuungsverordnung der Landesregierung wird die derzeitige Notbetreuung ab Donnerstag, 23. April 2020, um einige Berufsgruppen der bisherigen kritischen Infrastruktur moderat erweitert.“ Für Montag, 27. April, werde die Notbetreuung zusätzlich für erwerbstätige Alleinerziehende vorbereitet.

(sep/skai)