Lippe-Mündungsraum : Nordfrost verdoppelt seine Flächen im Hafen Wesel

Im Rhein-Lippe-Hafen Wesel siedelt sich Nordfrost mit einem multifunktionalen Logistikzentrum und eigenem Schiffsumschlag an. Foto: © DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH

Wesel Tiefkühllogistiker Nordfrost aus Schortens sichert sich weitere Flächen im Rhein-Lippe-Hafen Wesel und will im Frühjahr 2021 mit dem Schiffsumschlag starten. Das Unternehmen investiert rund 46 Millionen Euro und schafft 60 Arbeitsplätze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Lippe-Mündungsraum schreitet die Ansiedlung von Unternehmen weiter voran. Nordfrost, Deutschlands führender Tiefkühllogistiker, hat sein Grundstück auf dem Gelände der Delta-Port Niederrheinhäfen auf neun Hektar nahezu verdoppelt. Zudem verfügt das Unternehmen aus Schortens bei Wilhelmshaven über die Option, noch einmal auf insgesamt rund 16 Hektar zu erweitern und wird wichtiger Partner des „Cool Corridors“ zum klimafreundlichen Transport temperaturgeführter Waren auf dem Rhein zwischen Rotterdam und Wesel auf dem Rhein. Dies teilten Nordfrost und Delta-Port am Freitag mit.

Direkt am Wasser will Nordfrost insgesamt 46 Millionen Euro investieren. Erste Bauarbeiten zur Ertüchtigung der Kaianlage mit der Verlegung einer Kranbahn für den Betrieb einer eigenen Containerbrücke laufen bereits. Darüber hinaus, so heißt es in der Mitteilung weiter, sollen ein Tiefkühlhaus, Lager und Verladehallen entstehen. Mit dem Container-Schiffsumschlag und dem Betrieb eines Full-Service Container-Depots möchte der Logistiker im Frühjahr 2021 starten. Die Inbetriebnahme des Logistikcenters ist für Anfang 2023 vorgesehen. Es werden rund 60 neue Arbeitsplätze geschaffen.

„Wir freuen uns, dass Nordfrost gemeinsam mit uns den nächsten Schritt hin zu einem modernen, interkontinentalen Im- und Exporthub gemacht hat“, sagt Delta-Port-Geschäftsführer Andreas Stolte.

„Unser Ziel in Wesel ist es, Logistik für alle Güter – bis hin zur

Projektverladung – anzubieten und diesen Hafenstandort gleichzeitig als weitere Lebensmitteldrehscheibe aufzubauen, ganz analog zu unserer Entwicklung im Containerhafen Wilhelmshaven“, erklären die Geschäftsführer Falk und Britta Bartels. Zur Ausrichtung gehört, der deutschen Lebensmittelbranche Lösungen für die Abwicklung des wachsenden Handelsvolumens mit Drittländern zu bieten. Das künftige Hinterlandterminal in Wesel passe mit der Anbindung an die ARA-Häfen (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam) perfekt in diese Strategie. So habe der Umschlag von Tiefkühl- und Frischeprodukten, beispielsweise in Europas größtem Seehafen Rotterdam, in den vergangenen drei Jahren um rund 18 Prozent zugenommen.

Bislang werden temperaturgeführte Container, die per Seeschiff in Rotterdam anlanden, in der Regel in niederländischen Kühlzentren entladen. Die Ware wird im Anschluss per Kühlkoffer-Lkw an den Zielort im Hinterland gebracht. Das soll der „Cool Corridor“ ändern, der zwischen den Delta-Port-Häfen und Rotterdam etabliert werden soll.

„Unser Ziel ist es, diese übliche Lieferkette unter ökologischen Gesichtspunkten zu optimieren und den Warenfluss unter Nachhaltigkeitsaspekten umzugestalten“, sagt Stolte. Künftig sollen die Kühlcontainer auf der langen Strecke ins Hinterland per Schiff oder Bahn transportiert werden, um die Straßen zu entlasten.

Einen weiteren Standortvorteil sieht Delta-Port im Projekt EcoPort 813. Damit soll im Hafen Emmelsum die überschüssige Abwärme der Aluminiumproduktion der Firma Trimet als ressourcenschonende Energiequelle zur Versorgung von Logistikimmobilien verwendet werden. CO 2 -neutrale Energie ist auf diese Weise in Form von Kälte und Wärme nutzbar. Die Anlage gewinnt bis zu 136 GWh nutzbare Wärme pro Jahr, dies entspricht einer Versorgung von 15.000 Haushalten. Mehr als 27.000 Tonnen CO 2 pro Jahr lassen sich damit insgesamt einsparen.

(RP)