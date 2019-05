Jahreshauptversammlung : Norbert Neß will wieder CDU-Chef werden

Hamminkeln Der langjährige Parteivorsitzende kandidiert erneut bei der bevorstehenden Vorstandswahl.

Der CDU-Stadtverband Hamminkeln lädt zur Mitglieder- und Jahreshauptversammlung für Dienstag, 14. Mai, 19.30 Uhr, in den Gasthof Buschmann in Ringenberg ein. In diesem Jahr stehen die Wahlen zum Vorstand auf der Tagesordnung, die nach der Parteisatzung alle zwei Jahre vorgesehen sind. Die Mitgliederversammlung liegt zudem in der heißen Phase des Europawahlkampfs.