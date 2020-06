Parteienstreit nach Wahlversammlung : CDU-Parteichef Neß erntet Kritik

Hamminkeln Mit Aussagen zu einem Gerichtsprozess bringt sich CDU-Parteichef Norbert Neß in die Defensive. FDP, SPD und USD üben scharfe Kritik. Es geht um eine fristlose Kündigung und die Rolle des Bürgermeisters Bernd Romanski (SPD).

Adams bezeichnete die „Attacken“ als „ganz miesen Start in den Wahlkampf“. „Tiefer geht das Niveau wohl nicht“, kritisierte er. Es sei schon „frech, den Slogan ,Einer von uns‘ für den CDU-Kandidaten vom amtierenden Bürgermeister zu klauen“. Der CDU fehle „offensichtlich ein eigenes inhaltliches Konzept und eine eigene integre Persönlichkeit als Bürgermeisterkandidat“. Mit Vorwürfen, die Gegenstand eines laufenden Gerichtsverfahrens seien und die auf „rechtswidrige Weise“ aus einer Vorlage veröffentlicht wurden, nun den amtierenden Bürgermeister so zu diskreditieren, sei nicht nur „widerlich“. Adams: „Wenn es bei dem Stil bleibt, ist das abstoßend.“ Zudem warf er der CDU inhaltliche Schwäche vor.

Helmut Wisniewski ist keineswegs begeistert über das, „was Herr Neß über unseren Bürgermeister sagt“. Er fürchtet einen „schmutzigen Wahlkampf“. Das sagt er auch mit Blick auf seinen Dingdener Wahlkreis, den er seit 1989 gegen wechselnde Gegner direkt geholt hat, mit denen er immer guten Kontakt hatte. Nun tritt mit Sandra Neß die Frau vom CDU-Parteichef gegen ihn an. „Ich fürchte, dass im Wahlkreis sehr politisiert wird. Ich habe keine Angst vor politischer Auseinandersetzung, aber der Wahlkampf muss fair bleiben.“ Auch FDP-Fraktionschefin Silke Westerhoff und Parteichef Hermann Lackermann verurteilten den Angriff von Neß. Der CDU-Parteichef würde gleich den gesamten Verwaltungsvorstand unter einen Generalverdacht stellen, meint die FDP. Im Stile des amerikanischen Präsidenten Donald Trump würde Neß so lange „mit Dreck“ werfen und bewusst Falschbehauptungen aufstellen, „bis vielleicht endlich etwas kleben bleibt“, zeigt sich Silke Westerhoff empört. Die FDP sieht ein „schweres juristisches Versagen“. Wörtlich schreiben Westerhoff und Lackermann: „Neben der Tatsache, dass die Äußerungen aus einer nichtöffentlichen Vorlage stammen, lassen Sie den Parteichef Norbert Ness die unbewiesenen Falschbehauptungen aus einem laufenden Verfahren sogar in die Öffentlichkeit tragen.“ Mit Fraktionschef Dieter Wigger und Bürgermeisterkandidat Andreas Lips hätten zwei Anwälte in der Wahlversammlung gesessen und Norbert Neß nicht gebremst.