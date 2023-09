Veranstaltung steigt am 8. September Orchester proben für das Noktoberfest

Die Musiker vom St. Antonius Blasorchester aus Loikum zieht es zum nächsten Konzert nach Hamminkeln. Beim Noktoberfest am Freitag, 8. September, gibt es zünftige Blasmusik bei der Feldschlösschen-Brauerei an der Brauereistraße 2 zu hören und zu erleben. Der Begriff Noktoberfest ist einzigartig. Das Motto dazu: „Nix aus Bayern, sondern hier aus der Region! „ Dirndl und Co dürfen im Schrank bleiben.