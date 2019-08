Nottenkämper in Gahlen : Noch mehr Giftmüll in Deponie

Die Deponie der Firma Nottenkämper in Gahlen. Foto: Helmut Scheffler

Gahlen/Düsseldorf/Bochum Ein Prozess in Bochum bringt es ans Tageslicht: Die illegal eingebrachte Giftmüllmenge bei Nottenkämper ist noch größer. Welche Rolle hat ein Kreishausmitarbeiter bei mutmaßlich mangelhaften Prüfungen gespielt?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Die bislang genannten Liefermengen an illegalen Ölpellets in die Gahlener Deponie von Nottenkämper müssen wohl noch einmal nach oben korrigiert werden. Bislang hieß es, dass bei Nottenkämper rund 30.000 Tonnen Ölpellets und rund 5000 Tonnen des vadiumhaltigen Kronocarbs illegal abgelagert wurden. Jetzt nannte der Staatsanwalt in einem neuen Bochumer Prozess sogar eine Gesamtmenge in Höhe von 47.235,3 Tonnen. Für die Anlieferung in mit Sanden vermischter Form habe das Unternehmen Recycling-Zentrum Bochum keine Genehmigung gehabt, betonte der Staatsanwalt.

Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres befasste sich das Landgericht Bochum am Dienstag mit dem Ölpellets-Skandal. Deren Abgrabungsfläche im Gahlener Heisterkamp war illegal mit Materialien gefüllt worden, die entweder gar nicht hätten deponiert werden dürfen oder auf einer Sondermülldeponie der höchsten Klasse hätten abgelagert werden müssen.

Info Jetzt prüft Düsseldorf Vorgänge im Kreishaus Weitergabe Am Dienstag wurde bekannt: Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter im Weseler Kreishaus in Sachen Ölpellets übernommen. Dies bestätigte der Kreis auf Anfrage. Eine erfahrene Mitarbeiterin bei der Bezirksregierung kümmere sich darum, teilte die Kreissprecherin mit. Weitere Hintergründe konnte sie nicht nennen. „Dass der Fall übergeben wurde, geschah aus Gründen der Neutralität“, sagte die Kreissprecherin. Die Bezirksregierung selbst teilte mit, dass die Prüfung erst in einem frühen Stadium sei, man noch keine Details mitteilen könne. Vorwurf Es steht die Frage im Raum, ob ein führender Kreishausmitarbeiter durch eine lasche Prüfpraxis den Umweltskandal bei der Deponie Nottenkämper begünstigt hat. Hat er dafür einen Mercedes vergünstigt erhalten? Ist ihm dafür sogar ein Eigenheim direkt neben der Deponie in Schermbeck-Gahlen errichtet worden? Nach ersten Beschuldigungen durch den ehemaligen Prokuristen von Nottenkämper, der auf etwaige Unregelmäßigkeiten beim Kreis Wesel hinwies, sah die Staatsanwaltschaft keinen Grund für weitergehende Ermittlungen gegen den Kreishausmitarbeiter, weil der Hinweisgeber im Kontext des Umweltskandals selbst verurteilt worden war. Nach Presseberichten, unter anderem in unserer Zeitung, leitete der Landrat doch Untersuchungen im Haus ein. Der betreffende Kreishausmitarbeiter hat auch mehrere politische Ämter in Schermbeck inne.

Am Dienstag wurde vor der sechsten Strafkammer der Prozess gegen den Angeklagten R. eröffnet. Wie bei den beiden vorangegangenen Prozessen gegen einen Gahlener Abfallmakler und gegen den ehemaligen Nottenkämper-Prokuristen L. geht es auch diesmal wieder nicht um die Frage, wieso das Unternehmen BP Ölpellets mit Genehmigung der Bezirksregierung Münster so umdeklarieren konnte, dass sie als Produkt und nicht als Abfall den Betrieb verlassen konnten; und es geht auch nicht um die Frage, wieso trotz der Kontrollpflicht des Kreises Wesel verbotene Stoffe nicht von der Firma Nottenkämper rechtzeitig vor einer Deponierung erkannt wurden. Es geht vielmehr erneut darum, aus der langen Lieferkette bis zur Deponie Personen anzuklagen, die das Material zwischen dem Produzenten und dem abschließenden Empfänger schuldhaft weitergeleitet haben.

Die Prozesse ähneln sich auch noch in anderer Hinsicht. Als Vertreter der Staatsanwaltschaft waren am Dienstag Oberstaatsanwältin Friese und Staatsanwalt Kolberg zugegen, die mit einigen weiteren Kollegen bereits – zumindest temporär – bei den bisherigen Prozessen tätig waren. Neu war neben der Verlegung von der zweiten in die sechste Strafkammer auch eine komplett neue Besetzung des Richtergremiums, das vom Richter Michael Rehaag geleitet wird. Neu war auch, dass der Staatsanwalt zweimal die Anklageschrift verlesen musste, weil der Richter vergessen hatte, die Ergänzungsschöffin zu vereidigen.

Das zweimalige Verlesen der Anklageschrift vom 7. Mai 2019 erleichterte den Zuhörern das Verstehen der komplexen Materie. Dem 48-jährigen Angeklagten R., einem gebürtigem Bochumer, wirft die Staatsanwaltschaft vor, als Betriebsleiter des Recycling-Zentrums Bochum (RZB) zwischen dem 14. April 2010 und 6. September 2013 vorsätzlich und unerlaubt mit Abfällen umgegangen zu sein. Außerdem ist er angeklagt wegen des „vorsätzlichen Betriebes einer nicht genehmigten Anlage“. Wegen eines ähnlichen Vorwurfes war zunächst sein Chef S. angeklagt worden. Der ist aber inzwischen verstorben.

In der etwa 20-minütigen Verlesung der Anklageschrift schilderte der Staatsanwalt ausführlich R.’s „Beteiligung an der illegalen Entsorgung der Ölpellets“, die, statt thermisch entsorgt zu werden, „in großen Mengen in die Tongrube“ in Gahlen gelangen konnten. Der Staatsanwalt sprach von einer „planvollem Umgehung des Umweltrechtes“, warf dem Angeklagten vor, Ölpellets im Betrieb gelagert und mit Ölsanden vermischt zu haben. Ölpellets seien „strafrechtlich gefährliche Stoffe“. Ausführlich schilderte der Staatsanwalt, wie es dem verstorbenen S. und dem angeklagten R. in Zusammenarbeit mit dem Ex-Prokuristen L. gelungen sei, die Ölpellets in Gahlen zu deponieren.

Nach der Verlesung der Anklageschrift bot der Richter dem Angeklagten an, sich zu äußern. Dessen Düsseldorfer Verteidiger Albert führte aus, dass sich der Angeklagte am Donnerstag zur Person äußern werde, aber vorerst nicht zur Sache. Damit beginnt nun das Beweisverfahren. Allein bis zum 10. Oktober wurden neun Verhandlungstage angesetzt.

(hs)