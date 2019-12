Andrang am Kanal : Nikolaus und Ruprecht kamen per Schiff

Gahlen Der Gahlener Heimatverein veranstaltete am Samstag den nun schon 49. Nikolauszug.

Vor der malerischen Kulisse der beleuchteten Dorfmühle und der beleuchteten Insel im Mühlenteich versammelten sich am späten Samstagnachmittag zahlreiche Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern, um am 49. Gahlener Nikolauszug teilzunehmen. Manche der Erwachsenen waren vor fast fünf Jahrzehnten selbst schon mit von der Partie, als 1971 unter Leitung des damals amtierenden Heimatvereinsvorsitzenden Gustav Ruloff erstmals Gahlener Kinder dem Kutscher Ernst Benninghoff ins Aap folgten, um das himmlische Gespann am Wesel-Datteln-Kanal in Empfang zu nehmen.