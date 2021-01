Niederrheinmuseum in Wesel : Kasematten-Projekt ist deutlich teurer

Wesel Alte Gemäuer wie die Weseler Zitadelle bieten bei Sanierungen unangenehme Überraschungen. Und dann kam auch noch die Corona-Pandemie dazu. Der Baukran wurde mehrfach ab- und wieder aufgebaut.

Gut vier Jahre ist es her, dass der Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing die Sanierung der Brisürenkasematte beschlossen hat. Dabei handelt es sich um einen kleinen, rund 150 Quadratmeter großen Teil am Untergeschoss des LVR-Niederrheinmuseums Wesel, der bis 2013 von der Stadt für eine Ausstellung über die Festung Wesel sowie für Wechselausstellungen genutzt wurde. Auf den innerhalb der drei historischen Rundbögen gezeigten Exponaten bildete sich teils Schimmel. Seither stehen die Räume leer.

Und wie das bei alten Gemäuern so ist, verbirgt sich darin oft etwas, was niemand ahnen konnte. 2018 wurde nämlich im Rahmen eines Klimagutachtens deutlich, dass die nötige Belüftungstechnik in einem gesonderten Raum Platz finden muss. Und zwar in einem unterirdischen Anbau an die Kasematte. Das, aber auch Auflagen des Denkmalschutzes, führten dazu, dass die Angelegenheit am Ende deutlich teurer wurde.