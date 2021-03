Sparkasse überprüft Geräte auf Fehler : Geldautomat gibt zu wenig Scheine aus

Die Verwunderung bei Ingeborg Koster war groß, als der Geldautomat zu wenig Scheine ausspuckte (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Wesel Eine Kundin der Niederrheinischen Sparkasse (Nispa) hatte lediglich 480 statt 500 Euro in der Hand. Die Nispa überprüfte daraufhin die Automaten, stellte aber keinen Fehler fest. Wie sich Kunden in einem solchen Fall verhalten sollen.

Als Ingeborg Koster vor gut zwei Wochen am Geldautomaten der unbemannten SB-Sparkassen-Filiale an der Wittenberger Straße in Obrighoven 500 Euro abgehoben und die 50er-, 20er- und 10-Euro-Scheine nachzählte, wollte sie es kaum glauben: Statt 500 Euro hielt sie nur 480 Euro in Händen. Einem Mann, der hinter ihr stand, erzählte sie die Begebenheit und bat ihn, ihr Geld nachzuzählen. „Auch er kam nur auf 480 Euro“, erzählt Ingeborg Koster.

Was also tun? Koster rief bei der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe (Nispa) an, deren Kundin sie seit mehr als 40 Jahren ist, und berichtete von der bösen Überraschung. „Man sagte dort, dass man sich kümmern werde. Allerdings bekam ich dann doch keinen Rückruf und musste selber noch mal aktiv werden und anrufen“, sagt Koster. Irgendwann erhielt sie dann die Information, dass der Geldautomat überprüft worden sei und kein Fehler vorliege. Trotzdem bleibt Ingeborg Koster dabei: „Aus dem Automaten habe ich 480 Euro geholt und nicht 500.“

Unsere Redaktion hat bei der Niederrheinischen Sparkasse nachgefragt, ob man Ingeborg Koster keinen Glauben schenken wolle. Könnte es sich nicht vielleicht doch um einen technischen Fehler handeln? „Nein. Wir haben die Automaten überprüft und konnten keinen Fehler feststellen“, sagt Sparkassendirektor Sascha Hübner.

Sollte generell ein Geldautomat tatsächlich nicht den gewählten Betrag zur Verfügung stellen, rät Sascha Hübner dazu, entweder einen Mitarbeiter in der entsprechenden Filiale sofort anzusprechen, oder nach dem Geldziehen in einer SB-Filiale die Nispa unter der Nummer 0281 2051 anzurufen. Und was macht man an Wochenenden und an Feiertagen? „Dann“, sagt Hübner, „wendet man sich montags vertrauensvoll an seinen Ansprechpartner vom Kundenservicecenter.“