Sparkasse Rhein-Lippe zieht Bilanz „Beim Neubau steht alles still, Immobilien sind ein Luxusgut“

Für Friedrich-Wilhelm Häfemeier war es ein kleines Jubiläum. Zum insgesamt 20. Mal präsentierte der Vorstands-Vorsitzende der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe (Nispa) am Dienstag die Zahlen für ein abgelaufenes Geschäftsjahr. Diesmal zusammen mit seinem Vorstands-Kollegen Sascha Hübner. Auch wenn 2023 von einer hohen Inflation, steigenden Baukreditzinsen und Baukosten sowie verschärften Bauvorschriften geprägt waren, zog das Duo eine überraschend positive Bilanz des abgelaufenen Jahres (siehe Infobox). Schließlich sei unter anderem die Zahl der Girokonten gestiegen, Bilanzsumme, Gewinn und Kundenzahl gleich geblieben und die Zahl der Kundencenter (19) und SB-Center (16; minus drei) nur minimal gesunken. Allerdings gaben Häfemeier und Hübner auch unumwunden zu, dass „im Neubaugeschäft alles stillsteht, Immobilien ein Luxusgut geworden sind“. Noch vor zwei Jahren gab es Baukredite für ein Prozent. 2023 waren es 4,5 Prozent. Friedrich-Wilhelm Häfemeier rechnet vor, dass man für eine KW 40- beziehungsweise eine KW 55-Doppelhaushälfte mit einer Wohnfläche von 120 Quadratmetern in der Region mit rund 450.000 Euro rechnen muss. Wenn man von einem vierprozentigen Darlehen plus zweiprozentiger Tilgung ausgeht, bedeutet das, „dass man für das Haus 2000 Euro pro Monat zahlen muss. Da bleibt nicht mehr viel fürs Leben.“ Die Erstellungspreise seien seit der Corona-Pandemie vor vier Jahren um 30 Prozent gestiegen. Und zwar durch die Inflation, die hohen Rohstoffpreise und die vielen neuen Bauvorschriften. „Neubauprojekte werden wohl künftig nur noch mit Hilfe von Zuschüssen realisiert werden können“, ist Häfemeier überzeugt.