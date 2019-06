Kommentar zur Woche : Niederrheinhalle – neu denken?

Meinung Wesel Wer Plan A will, sollte dennoch einen Plan B haben. Und da kommt die Rheinlage ins Spiel.

Wer Ausschussvorlagen der Verwaltungen durchzulesen verpflichtet ist, den darf man beneiden. Sprachlich beherrschen die Verfasser solcher Vorlagen die hohe Kunst des gepflegten Verwaltungsdeutschs. Anders gesagt: Die Vorlagen stellen in aller Regel auch hochspannende Vorgänge so blutarm dar, dass man schon genau lesen muss, um den Zündstoff zu erkennen. Von überraschender Klarheit war vor diesem Hintergrund die in dieser Woche veröffentlichte Vorlage der Weseler Stadtverwaltung für den Gebäudeausschuss. Sie empfiehlt im Grunde unmissverständlich, die Niederrheinhalle nicht mehr zu sanieren und stattdessen auf einen Privatinvestor zu setzen, der ein Tagungshotel mit angeschlossener Veranstaltungshalle an gleicher Stelle baut. Damit war die Richtung vorgegeben – die Politik wird angesichts der klaren Zahlen kaum noch kühlen Kopfes für eine Riesensanierung für 16,5 Millionen Euro stimmen können. Die Zeichen stehen auf Abriss der Niederrheinhalle – wenn da nicht diese kleine Fußnote wäre. Denn verdammterweise muss für das ganze Bauvorhaben noch ein Investor gefunden werden. Ob die dafür Schlange stehen, in Wesel ein Kongresszentrum zu errichten? Ist der jetzige Standort dafür der richtige?

Wir kontaktierten am Freitag Ferdi Breuer, Vorstand der Bürgerschützen, denen das Areal der Niederrheinhalle gehört. 1961 sei der Erbpachtvertrag geschlossen worden, über einen Zeitraum von 99 Jahren. Es dauert also noch, bis die Stadt diesen Standort los wird. Breuer will sich zu den aktuellen Fragen nicht äußern, sagt aber immerhin, dass die Bürgerschützen es begrüßen würden, wenn die Veranstaltungshalle am jetzigen Standort entsteht. Und wenn sich kein Investor für dort findet? Schon aktuell gibt es ja am Niederrhein keinen Mangel an Tagungshotels – Tannenhäuschen, Welcome-Hotel, Landhaus Voshövel.