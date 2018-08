Niederrhein: Unternehmerverband fordert Pakt zur Steuersenkung

Niederrhein Als „nicht länger hinnehmbar“ bezeichnet der Unternehmerverband die steuerliche Zwei-Klassen-Gesellschaft. In den hochverschuldeten Kommunen des Ruhrgebiets gelten bundesweit die höchsten Grund- und Gewerbesteuersätze.

Die höchste Grundsteuer gibt es in Duisburg, die höchste Gewerbesteuer in Oberhausen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young. „Es ist inakzeptabel, dass Bürger und Unternehmen im Ruhrgebiet viel stärker geschröpft werden als in allen anderen Teilen der Bundesrepublik. Wie kann es sein, dass von der besten Haushaltslage in Bund und Land seit Jahrzehnten das Ruhrgebiet immer noch so wenig profitiert? Die Studie ist ein erneuter Weckruf“, sagt Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbandsgruppe.