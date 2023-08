Schreiben an eigenen Bundesvorstand Niederrheinische SPD-Senioren fordern scharfe Reaktion auf Lindners „Stilllegungsprämie“

Diese Einschätzungen teilt der SPD-Senior in einem Schreiben an den eigenen Bundesvorstand mit. Namentlich geht er an die Parteispitzen Saskia Esken, Lars Klingbeil und Kevin Kühnert. Denn auch auf die eigenen Granden ist Willi Trippe nicht gut zu sprechen. Der Regionalvorstand Niederrhein der SPD 60 plus habe „eine scharfe Reaktion auf diese Frechheiten erwartet“, schreibt Trippe nach Berlin. Es sei „eine Beleidigung all der Menschen, die in den vergangenen Jahren Wohlstand des Landes aufgebaut“ hätten. Und das „zum Bruchteil des Einkommens eines Herrn Lindner“.