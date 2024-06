Neues Buch von Autoren-Duo Hesse/Wirth Am Niederrhein wird wieder ermittelt

Das Weseler-Xantener Autorenduo Thomas Hesse, der auch freier Mitarbeiter der Rheinischen Post ist, und Renate Wirth schreibt weiter seine regionalen Geschichten. Am 27. Juni erscheint ihr neuester Niederrhein-Krimi. Und wie sollte es auch anders sein? Es wird für die LEser aus der Region wieder vieles mit Wiedererkennungswert geboten werden. Wesel, Hamminkeln, Emmerich, Rees, Xanten, Voerde und Dinslaken sind heimischer Handlungsort: Das K1 aus Wesel mit Chefkommissarin Karin Krafft und dem schrägen Kommissar Gero von Aha ist am ganzen unteren Niederrhein unterwegs. Jetzt ermitteln die beiden in dem Buch mit dem Titel „Der Turmfalke“ in einem weiteren ungewöhnlichen Fall – mit Wortwitz, viel niederrheinischer Kenntnis und an Handlungsorten mit viel Wiedererkennungswert für Leserinnen und Leser. Linksrheinisch macht das Autoren-Duo am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr den Auftakt mit einer Premieren-Lesung aus neuen Krimis in der Weseler Buchhandlung Korn an der Brückstraße 13 (Tel. 0281 21876, E-Mail kornbuch@web.de).