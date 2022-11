Störche am Niederrhein : Diese Natur-Kalender gibt es für das neue Jahr

Niederrhein Rechtzeitig vor Weihnachten und Jahreswechsel haben die Nabu-Kreisgruppe Wesel und die Stiftung Störche NRW neue Kalender vorgelegt. Worüber sich die Stiftung besonders freut und wie viel die Kalender kosten.

Im traditionellen Reigen der vorweihnachtliche Publikationen mit regionalen Bezügen dürfen schicke Naturkalender am Niederrhein nicht fehlen. So hat die Kreisgruppe Wesel des Naturschutzbundes (Nabu) ein Werk mit 13 Motiven im Format 33 mal 44 Zentimeter vorgelegt. Jedes zeigt ein Juwel der Region. „Das Titelbild zeigt in malerischen Blautönen einen eisigen Winter-Sonnenaufgang bei Hochwasser im Auegebiet Rheinische Wardt bei Wesel-Flüren“, erklärt Peter Malzbender. Die Mommniederung bei Voerde-Mehrum, das Obstwiesen-Paradies in Voerde-Löhnen sowie viele Tierarten, oft hautnah ins Bild gerückt, vervollständigen das Kalendarium.