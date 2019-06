Statistik für den Niederrhein : Immer weniger Höfe haben immer mehr Milchkühe

Die Zahl der Kühe am Niederrhein ist seit 2012 leicht gestiegen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Wesel/Düsseldorf Die Zahl der Bauernhöfe am Niederrhein mit Rinderhaltung sinkt weiter. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt IT NRW veröffentlicht hat. Zum Vergleich: Während es im 2012 noch 723 Betriebe mit Rinderhaltung gab, waren es 2019 nur noch 611. Bei den Milchkuhbetrieben gibt es eine ähnliche Tendenz: 2012 gab es noch 400 Betriebe, 2019 nur noch 299. Leicht steigend hingegen die Zahl der Milchkühe: Waren es 2012 noch 26.668, so sind es 2019 insgesamt 26.886 Tiere.

Daraus wird deutlich: Es gibt immer weniger Höfe, die bestehenden Höfe haben aber mehr Tiere. Rein rechnerisch kamen im Kreis 2012 insgesamt 67 Milchkühe auf jeden Hof, 2019 sind es 90 Milchkühe. Diese Zahlen sind ähnlich wie in der Landestendenz - allerdings haben die Höfe im Kreis Wesel deutlich mehr Tiere pro Hof als der NRW-Schnitt.

Rein rechnerisch kommen in NRW durchschnittlich 74 Milchkühe auf jede Milchkuhhaltung; das war ein Tier mehr als im Vorjahr. Jeweils etwa ein Viertel der Milchkühe in NRW wurden im Mai in den Betrieben der Regierungsbezirke Düsseldorf (105 886 Tiere) und Münster (97 825 Tiere) gehalten. Kleve ist der Kreis mit den meisten Milchkühen im Land (55.758 auf 446 Höfen). Die meisten Milchviehbetriebe – mehr als 500 – gibt es im Kreis Borken.

(RP)