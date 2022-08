Niederrhein-Blog feiert Geburtstag : Wie das Niederrhein Fräulein die Region neu entdeckt

Niederhein Die eigene Heimat immer wieder neu entdecken: Genau das macht Nicole Marks als Niederrhein Fräulein. Die Niederrheinerin testet Restaurants, besucht Tierparks, ist in der Natur aktiv und schreibt über ihre Erlebnisse.

Aber wer ist eigentlich das Niederrhein Fräulein? Dahinter verbirgt sich Bloggerin und Journalistin Nicole Marks aus Schwalmtal. Als waschechte Niederrheinerin ist sie verliebt in ihre Heimat. „Man muss gar nicht weit reisen, um ein paar schöne Urlaubstage zu genießen“, sagt sie. Geboren wurde das Niederrhein Fräulein allerdings in Berlin. Beruflich hatte Nicole Marks immer wieder Berührungspunkte mit dem Niederrhein Tourismus. Als dieser sich 2019 als Marke neu erfunden, eine neue Website gelauncht und das alles auf einer Pressekonferenz auf der Tourismus Börse in Berlin vorgestellt hat, wollte sie ein Teil davon werden. „Ich erinnere mich noch, wie begeistert ich von so viel Herzblut und Energie war, die der Niederrhein Tourismus in seinen neuen Auftritt gesteckt hat. Noch während der Messe kam mir die Idee, das Ganze mit einem persönlichen und authentischen Blog zu unterstützen. Keine drei Monate und viele tolle Gespräche später ist im Juni 2019 in Kooperation mit dem Niederrhein Tourismus mein Blog Niederrhein Fräulein online gegangen“, erzählt Marks.

Allein ist sie aber nie unterwegs. Von Anfang an ist Foto- und Videograph Malte Schmitz von gymi media an ihrer Seite. Klar, dass sie mit der Zeit so einige persönliche Highlights erleben durften. „Erst im letzten Jahr hatte ich die Möglichkeit, eine Heißluftballonfahrt von Kevelaer aus zu machen, was mich aufgrund meiner leichten Höhenangst etwas Überwindung gekostet hat. Aber ich bin froh, dass ich so mutig war, und die Aussicht von oben war einfach nur wunderschön“, erzählt Marks und ergänzt: „Apropos Höhenangst: im Wunderland Kalkar ging es für mich mit einem Kettenkarussell in einem alten Kühlturm eines ehemaligen Kernkraftwerkes 58 Meter hoch hinaus, und auch den Kletterwald Niederrhein in Nettetal-Hinsbeck konnte ich bezwingen.“