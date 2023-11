Niederrhein Filmfestival Von Weltpremieren und Publikumslieblinge

In der Preisgala im Scala Kulturspielhaus nahm Produzentin Nicky Onstenk den Preis für Luca Meisters‘ Regiearbeit „Magma“ entgegen. Jury-Mitglied Jan van Gorkum und Bürgermeisterin Ulrike Westkamp lobten „Magma“ als „fesselnden und intimen Film“. Er handelt von Esra, die mit der Behinderung ihres Vaters nicht zurechtkommt und deshalb an der neuen Schule erzählt, ihr Vater sei bei einem Motorradunfall gestorben. Als die Wahrheit ans Licht kommt, rückt Esras sehnlichster Wunsch, Freundinnen zu finden, in noch weitere Ferne. „Es zerreißt einem das Herz, ihre Kämpfe mit der familiären Situation und der daraus geborenen Lüge in der neuen Schule zu sehen“, so die Jury.