Niederrhein Filmfestival 2022 : Im Scala ist Drama, Komödie, Horror und Tanz zu sehen

WESEL/REES Mit bewegenden Kurzfilmen, gesenkten Eintrittspreisen und gratis Popcorn lockt das Niederrhein Filmfestival Wesel am Samstag ins Scala.

Karten Tickets zum Preis von 5 Euro pro Veranstaltung werden an der Abendkasse angeboten, im Online-Vorverkauf auf der Internetseite www.niederrheinfilm.de, gegen Vorbestellung unter 0176-80176380 (Telefon, SMS, WhatsApp) sowie per Mail an k.nienhaus@scala-kulturspielhaus.de

Bereits am Freitag verlegen 80 Schülerinnen und Schüler aus der Q1 der Gesamtschule am Lauerhaas in Wesel ihren Unterricht ins Scala Kulturspielhaus. Sie bekommen ausgewählte Kurzfilme aus den Wettbewerben zu sehen, analysieren deren Machart und wählen ihren Lieblingsbeitrag. Diese Entscheidung wird tags darauf mit in den Publikumspreis einfließen. Treibende Kraft dieses deutsch-niederländischen Filmaustauschs ist der Niederländisch-Lehrer Sebastian Eumann. Er hat für seine Kurse an der Gesamtschule eine Masterclass ins Leben gerufen, in der prämierte Regisseure der jungen Generation die Tricks des Filmemachens beibringen. Gefördert werden solche Maßnahmen, wie auch die Niederlande-Sektion des Filmfestivals, von der taal:unie, dem niederländisch-belgischen Pendant zum Institut für deutsche Sprache in Mannheim.