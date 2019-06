NIEDERRHEIN : Bei Schafhaltern liegen die Nerven blank

Am Hinterlauf sind die Bissspuren der Wölfin zu sehen. Bei Kurt Opriel in Hünxe wurden auch Tiere gerissen. Die Rede ist von einem „Massaker“. Foto: Scheffler

NIEDERRHEIN Erneut sind in Hünxe zwei Tiere gerissen und weitere verletzt worden. Verantwortliche fordern die Tötung der Wölfin.

Kurt Opriel ist am Ende, seine Nerven liegen blank. Innerhalb weniger Tage hat ein Wolf seine Schafherde zweimal angegriffen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wie berichtet, hatte der Wolf in der Nacht von Samstag auf Sonntag erstmals in Hünxe zugeschlagen. Sechs tote und vier verletzte Schwarzkopfschafe waren die Bilanz. Kehlbisse, aufgerissene Leiber und schwere Verletzungen zeugten von einem „wahren Massaker“. Jetzt kehrte die Wölfin erneut zurück. In der Nacht zu Mittwoch gab es einen erneuten Angriff auf die Herde von Kurt Opriel. Dieses Mal blieben zwei tote und drei übel zugerichtete Schafe zurück. „Ich bin am Ende“, sagt der Schäfer, „meine Existenz ist bedroht, ich ertrage auch den Anblick nicht mehr.“ Dabei zittert er am ganzen Körper.