Restrukturierungsmanager für Hamminkelner Unternehmen : Niederländer bei Bonita neu in der Geschäftsführung

Der Bonita-Sitz am Kesseldorfer Rott in Hamminkeln. Foto: Klaus Nikolei

Das Hamminkelner Modeunternehmen Bonita hat einen neuen Geschäftsführer. Aldo Spaanjaars ist nun Chief Restructuring Officer. Dies bestätigte der Mutterkonzern Tom Tailor (Hamburg) am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. In der neu geschaffenen Position werde der Niederländer als Geschäftsführer die Umsetzung der im März bekannt gegebenen Restrukturierung des Unternehmens mit vorantreiben. Neben ihm agiert als Geschäftsführer weiter Karsten Oberheide aus der Tom Tailor-Führungsriege. Aldo Spaanjaars verfügt laut Tom Tailor über langjährige und umfassende Erfahrung in der Modebranche und arbeitete vor seiner Rückkehr nach Europa mehrere Jahre in China.