Geldstrafe für Niederländer (82) : Urteil nach tödlichem Unfall auf Parkplatz in Dingden

Die Verhandlung fand am Amtsgericht in Wesel statt. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Hamminkeln/Wesel Der Rentner hatte mit seinem Geländewagen im Januar 2018 in Dingden eine 64-jährige Frau aus Hamminkeln auf einem Parkplatz erfasst. Vor Gericht schob er die Schuld auf sein Fahrzeug.

Zu einer Geldstrafe von 2250 Euro ist am Freitag vor dem Weseler Amtsgericht ein 82-jähriger Niederländer verurteilt worden, der am 20. Januar 2018 auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Nordbrocker Straße in Dingden eine 64-Jährige aus Hamminkeln tödlich verletzt hatte. Neben fahrlässiger Tötung hatte er sich auch fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht, doch die Blessuren einer damals 54-jährigen Kundin waren vergleichsweise gering. Sie hatte offenbar Glück, dass ein Gerüst zum Abstellen der Einkaufswagen sie vor schwereren Verletzungen bewahrt hatte, berichtete sie.

Der Angeklagte wies jede Schuld von sich: Er habe angehalten, dann habe sich sein Auto selbstständig gemacht. „Ich hörte ein lautes Geräusch, dann ist das Fahrzeug auch schon nach vorne geschossen“, so der Rentner aus Harderwijk. Er fuhr einen SUV mit Automatik und behauptete, er habe den Schalthebel auf „P“ für Parken gestellt und stark gebremst. „Kann so nicht gewesen sein!“ entgegnete ein Kfz-Sachverständiger. Sein Gutachten – inklusive Testfahrt mit dem Unfallwagen – kam zu dem Schluss, dass mit dem Auto alles in Ordnung war.

Unterstützung für die These eines technischen Defekts des Autos erhielt der Angeklagte von seinen Söhnen – in einem Maße, das für Gerichtsverhandlungen eher ungewöhnlich ist. Die Männer aus den Niederlanden hatten ein Video aufgenommen und vier große Stellwände vorbereitet. Dies alles sollte beweisen, dass einerseits der Kick-down-Schalter durchgebrannt sei und andererseits am Abrieb der Bremsscheiben das starke Bremsen ihres Vaters erkennbar sei.

Diese Vorführung beeindruckte weder Gutachter noch Richter. Eine 52-jährige Zeugin beobachtete die letzten Meter der Unglücksfahrt: „Ich sah den Geländewagen mit viel zu hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz rasen und habe sofort gedacht: Ist der wahnsinnig? Hat der vielleicht Gas und Bremse verwechselt?“ Nach einem Rechtsgespräch bot der Richter Einstellung an, sollte der Rentner 2000 Euro zahlen und den Führerschein abgeben – dies lehnte der 82-Jährige ab.

(jok)