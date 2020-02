Kolumne Himmel & Erde : Nie wieder Krieg!

Stefan Sühling ist Leitender Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus in Wesel. Foto: Fritz Schubert

Wesel Die drei Oskars hat der Film verdient. Bilder und Effekte, die sich ins Gedächtnis einbrennen. Die gekonnte Mischung von Ton und Musik ließen mich in die Bildwelt des Films „1917“ förmlich eintauchen.

Er nimmt seine Zuschauer hautnah mit in die Schützengräben, Schlammwüsten, zu Ruinen zerstörten Städte und Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. In Erinnerung bleibt mir die vollkommen resignierte Erkenntnis des Generals fast zum Ende des Films: „Dieser Angriff ist abgeblasen, aber in zwei oder vier Wochen wird der nächste befohlen und dann werden wir wieder angreifen und nichts erreichen.“ Es gibt einfach keine Geschichte des Kriegs, die gut ausgeht. Am Ende gilt: Krieg ist immer Verlust, Elend, Zerstörung. Darum: „Nie wieder Krieg“.

Das Wochenende erinnert an die Zerstörung Wesels durch die Bomben am 16., 17. und 19. Februar 1945. Wie in jedem Jahr liegen diese Erinnerungstage an die Kriegszerstörung kurz nach dem Tag der Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und das damit verknüpfte Ende des Holocaust – des Juden-Vernichtungs-Programms der Nazis. Die Erinnerung an das eine ist mit dem anderen verknüpft. Jede Schuldzuweisung angesichts der Zerstörung unserer Stadt bleibt im Halse stecken, angesichts der Schuld für die Vernichtung der sechs Millionen Juden, die unsere Vorfahren auf sich geladen haben: Da gibt es nichts zu sagen. Keine Anklage, die sich mit moralischem Recht erheben ließe, kein Urteil, das, über andere gesprochen, nicht auch irgendwie auf uns zurückfiele.