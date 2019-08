Kreis Wesel/Kreis Kleve : Niag weist auf Fahrplanänderung zum Schulstart hin

Kreis Wesel/Kreis Kleve Die neuen Abfahrtzeiten können in der Elektronischen Fahrplanauskunft -EFA- abgerufen werden. Die Zeiten sind auch wie gewohnt auf den Fahrplänen an den Haltestellen aufgeführt.

(RP) Veränderungen im Busfahrplan zum neuen Schuljahr: Aufgrund von Anpassungen der Schulendzeiten an der Gesamtschule „Am Lauerhaas Wesel“ werden Fahrten auf der Linie 86 und Folgefahrten auf den Linien 96 und 95 in Fahrtrichtung Hamminkeln und Rees-Haldern angepasst. Das hat der Busbetreiber am Niederrhein, die Niag, nun mitgteilt. Die neuen Abfahrtzeiten können in der Elektronischen Fahrplanauskunft -EFA- abgerufen werden. Die Zeiten sind auch wie gewohnt auf den Fahrplänen an den Haltestellen aufgeführt. Die Haltestelle „Preußenmuseum“ wird eineinhalb Jahre nach der Umbenennung nun auch in „LVR Niederrheinmuseum“ umbenannt. Alle Neuigkeiten können auf der Niag-Webseite nachgelesen werden. Dort stehen auch alle Fahrpläne zum Download auf der Niag-Website bereit.