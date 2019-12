Schermbeck : Neustart der Nachbarschaftsberatung

Schermbeck Drei Partner setzen das Projekt fort. Die Schermbecker Koordinationsstelle soll neu besetzt werden.

Eine Kooperationspartnerschaft aus Evangelischer Kirchengemeinde Schermbeck, Evangelischer Stiftung Lühlerheim und Diakonischem Werk des Kirchenkreises Wesel hatte sich Anfang Mai 2019 um die Trägerschaft für die Nachbarschaftsberatung in Schermbeck beworben. „Ende September konnte sich unsere Konzeption in einem Auswahlgremium der Leader-Region Lippe-Issel-Niederrhein durchsetzen“, berichtete nun Diakonie-Geschäftsführer Jürgen Orts. Am 4. Dezember hat der Haupt- und Finanzausschuss mit den Stimmen der CDU die Fortführung beschlossen und dabei das Projekt um den Zeitraum verlängert, in dem es nicht genutzt wurde. Die Koordinierungsstelle war seit dem 1. Juli 2018 nicht mehr besetzt.