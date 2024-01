22 Vereine tun sich zusammen Mehrhooger planen ihr größes Fest – das sind die Ideen

In Mehrhoog wird 2024 das wohl größte Fest gefeiert, das es im Straßendorf bisher gegeben hat. In der Zeit vom 9. bis 12. Mai soll es steigen. Der Vorverkauf für einige der Veranstaltungen kann schon jetzt beginnen. Oder hat schon mit großer Resonanz begonnen, zum Beispiel im Fall von Markus Krebs. Der Comedian wohnt in Mehrhoog und tritt auf im Heimatdorf – und der erfolgreiche Vorverkauf zeigt deutliche lokalpatriotische Züge. Eine Menge ist aber insgesamt geplant, und das Orga-Team freute sich bei der Programmvorstellung über den vielversprechenden aktuellen Stand. In der Begegnungsstätte in Mehrhoog stellte es mit spürbarer Vorfreude vor, was so alles geplant ist.