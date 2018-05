Wesel: Neun Künstlerinnen in Aktion

Wesel "x-positions EINS" heißt eine Ausstellung, zu der sich eine neue Gruppe zusammengetan hat. Die alten Trapp-Hallen faszinieren - ein Ort für ein alternatives Kulturzentrum. Am 2. und 3. Juni findet dort eine Kunstschau statt.

Die Stimmung ist prächtig im Kunstwerk 1 an der Trappstraße 6 bis 8. Im urigen Atelier von Claudia Holsteg-Küpper sitzen mehrere Frauen um den grob gezimmerten Tisch. Es sind neun Künstlerinnen, die das Einzelkämpferinnentum leid sind. Die kreativ kooperieren, um gemeinsam mit einer großen Ausstellung mehr Publikum zu erreichen als alleine. An diesem Nachmittag gibt es viel zu besprechen. Wer bringt welche Arbeiten mit, wie sollen sie gehängt werden in dem hohen Raum mit seinen alten Sprossenfenstern, die Licht satt hereinlassen, mit einer offenen Treppe und metallenen Geländern? Die alte Trapp-Industriearchitektur, die heute mit ihren kleinen Werkstätten und großen Hallen leer steht, ist reizvoll und in Wesel einmalig. Hier ist der Ort, in dem sich die Künstlerinnengruppe x-positions erstmals in einer Kunstschau präsentiert. Am 2. und 3. Juni ist es soweit.