Alte Fälle werden geprüft: Finanzamt kündigt Rückerstattung von Steuern an

Wesel Erklärungen aller Bürger werden geprüft. Ein Antrag ist nicht gesondert erforderlich. Es geht um die Kosten für außergewöhnliche Belastungen.

Das Finanzamt Wesel wird in diesen Tagen eine Vielzahl an Steuererstattungen versenden. Damit setzt das Finanzamt Wesel ein Urteil des Bundesfinanzhofs um (Az.: VI R 75/14). Dieser hatte entschieden, dass der abzugsfähige Anteil der außergewöhnlichen Belastungen, zum Beispiel der Krankheitskosten, bei der Steuerberechnung zu erhöhen ist. Wer solche Kosten in der Vergangenheit geltend gemacht hatte, kann nun mit einer Rückzahlung rechnen. „Ein Antrag ist nicht erforderlich. Die entsprechenden Fälle werden vom Finanzamt ermittelt und aufgrund der neuen Rechtslage geändert“ sagt Kordula Gall, Leiterin des Finanzamts Wesel. Die Änderung gilt rückwirkend für alle Bescheide ab 2002. „Wenn Sie einen Bescheid für vergangene Jahre erhalten haben und eine Erstattung auf Ihrem Konto eingegangen ist, liegt dies wahrscheinlich an der Umsetzung des Urteils. Bitte schauen Sie dann in die Erläuterungen zu Ihrem Einkommensteuerbescheid“, erklärt Gall. Wie viele Bürger betroffen sind, kann das Finanzamt nicht konkret abschätzen.