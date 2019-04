Theaterspielplan 2019/20 : Was das Bühnenhaus in Wesel bietet

Die Burghofbühne spielt am 15. November Oscar Wildes Bunbury. Foto: pr

Wesel Der Bühnenhaus-Spielplan lockt mit Bewährtem sowie experimentellen Neuerungen. Das Hamburger Ohnsorg-Theater ist auch diesmal nicht wegzudenken. Ende November gastiert das Ensemble mit dem Stück „Ein Mann mit Charakter“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Theaterspielplan 2019/20 des Städtischen Bühnenhauses bündelt wieder Theaterproduktionen des deutschsprachigen Raumes – angeboten von den großen Tourneetheaterunternehmen, den bekannten Privattheatern und den vier Landestheatern in NRW. Immer wieder gibt es auch freie Ensembles, die das Weseler Publikum begeistern. Gleich mehrere Produktionen der kommenden Spielzeit finden dank der Unterstützung des Kultursekretariates NRW im Spielplan Platz.

Eine spektakuläre Art der Schauspiel-Präsentation hat die Media-Bühne aus Hamburg für ihre Produktionen am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr entwickelt: Auf großen Projektionswänden werden die Stücke als Schatten- und Papiertheater gezeigt, auf der Bühne rezitieren synchron hochkarätige Schauspieler den Text. So präsentiert das Bühnenhaus den Klassiker des fantastischen Horrorromans, Dr. Jekyll & Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Oscar Wildes „Bunbury oder die Kunst Ernst zu sein“ zeigt in einer Zirkusarena am Freitag, 15. November, ab 20 Uhr die Oberflächlichkeit gesellschaftlicher Konventionen, produziert von der Burghofbühne aus Dinslaken. Das seit Jahren sehr erfolgreiche Unternehmen „Theaterlust“ aus München ist erstmals im Weseler Bühnenhaus zu Gast: Es zeigt am Freitag, 6. Dezember, um 20 Uhr das preisgekrönte Stück „Die Visionärin“ über die christliche Mystikerin Hildegard von Bingen.

„Alte Liebe“, ein Stück von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder: Lore und Harry finden zueinander. Foto: Heinz-Werner Rieck

Klassisch wird es im Bühnenhaus mit den Duisburger Philharmonikern. Foto: Erwin Pottgiesser

Info Auskünfte per Telefon Kontakt Informationen über die Aufführungen im Bühnenhaus gibt es auch an der Theaterkasse im Centrum, Ritterstraße 14, unter der Rufnummer 0281 203-2344 oder per Mail buehnenhaus@wesel.de.



Internet Auch im Internet gibt es weitere Infos auf der Seite der Stadt unter www.wesel.de. Dort nach Bühnenhaus suchen.

Als Abschluss der Schauspielreihe zeigt das Tourneetheater Thespiskarren aus Hannover am Donnerstag, 2. April 2020, ab 20 Uhr einen musikalischen Abend (Titel: „Spatz und Engel“) über die Geschichte der Freundschaft der beiden Diven Marlene Dietrich und Edith Piaf. Auch das Samstags- und Sonntagsboulevard-Abo bietet unterhaltsame Abende mit bekannten Darstellern und herausragenden Ensembles: Auftakt ist „Funny Money!“ von Ray Cooney vom Tourneetheater Thespiskarren am Samstag, 5. Oktober, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 6. Oktober, um 17 Uhr. Das Hamburger Ohnsorg-Theater ist aus dem Weseler Spielplan nicht wegzudenken. Das Ensemble um Heidi Mahler gastiert mit „Ein Mann mit Charakter“ am Samstag, 23. November, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr in der Hansestadt.

Kleine, aber besondere Gastspiele ausgewählter Studioproduktionen erlebt das Weseler Publikum in der Reihe Bühnenwelten im Studio-Theater auf der Hinterbühne. Das Rheinische Landestheater zeigt typisch britischen Humor von Nick Hornby: Das Einpersonenstück „Nipple Jesus“ am Dienstag, 1. Oktober, handelt von Dave, der als Museumswächter ein besonderes Verhältnis zu „seinem“ Kunstwerk entwickelt. Von dem, was Kunst vermag und was sie mit uns anstellt, erzählt Hornbys geistreicher Text.

Unterhaltsam abgerundet wird die Reihe mit „Alte Liebe“, einer Komödie nach dem Roman von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder am Samstag, 4. April. Schnoddrig und berührend kämpfen sich Lore und Harry durch ihren Ehe-Alltag, um schließlich ihre alte Liebe zueinander neu zu entdecken. Elke Heidenreich und Bernd Schroeder fabulieren gemeinsam aus, was aus ihnen geworden wäre, wenn sie sich nicht im Jahr 1995 im Guten getrennt hätten.

Die Konzertreihe mit vier Kammer- und drei Orchesterkonzerten präsentiert die Stadt Wesel seit Jahren gemeinsam mit dem Städtischen Musikverein im Bühnenhaus. Zwei Konzerte bestreitet die in der Stadt beliebte Neue Philharmonie Westfalen, für das dritte konnten erneut die Duisburger Philharmoniker unter der Leitung des Generaldirektors Axel Kober gewonnen werden.

(jok)