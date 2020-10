Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Geschäft eröffnet : Anika Hoffjann bereichert Schermbeck

Sabrina Greiwing (l.), Wirtschaftsförderin der Gemeinde Schermbeck, überreichte Anika Hoffjann zur Eröffnung eine Orchidee. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck An der Mittelstraße hat Anika Hoffjann (23) das Geschäft „by A“ eröffnet. Sie will sich auch an junge Kundinnen wenden, für die es nach ihrer Einschätzung im Ort wenig Angebote gibt.